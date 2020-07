Striscia la Notizia, il fuorionda delle Veline? Una notizia bomba: cosa nasconde questo video

01 luglio 2020 a

Striscia la Notizia annuncia la conferma di Shaila Gatta e Mikaela Neake Silva in qualità di Veline per la quarta edizione consecutiva. E lo fa ovviamente a modo suo, ovvero pubblicando un fuori onda che riguarda proprio le due ballerine che aprono le puntate del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 con i loro stacchetti. Fuori dalla diretta, le telecamere le hanno riprese mentre si cimentano con il canto, ma i risultati non sono propriamente il massimo: tra stonature e parole dimenticate, di certo il loro forte non è il canto. Ma non è per quello che sono state confermate da Striscia: la loro professionalità è sotto gli occhi di tutti, d’altronde non è un caso che si apprestino a partecipare alla quarta edizione consecutiva del tg satirico. Così a lungo sono durate soltanto altre due coppie, quelle formate da Federica Nargi e Costanza Caracciolo e da Irene Cioni e Ludovica Frasca.

