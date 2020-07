Temptation Island, Georgette Polizzi avvisa i concorrenti: "Cosa mi disse Maria De Filippi"

Francesco Fredella 04 luglio 2020 a

Rewind. Georgette Polizzi partecipa a Temptation island con Davide Tresse. La coppia esce dal programma unita più che mai. Matrimonio. Vita insieme. Progetto imprenditoriale. Adesso Georgette, affermata stilista e scrittrice, ripercorre le tappe di quel programma. E dice: “Ho notato che c’è una grossa differenza rispetto alle prime edizioni. Le prime erano molto improntate sul sentimento, adesso partono in quarta. “Io direi che è un programma da vivere. Temptation visto da fuori, dai telespettatori, è un programma che diverte, ma per chi lo vive è davvero difficile. Ti fa davvero fare un viaggio in te stesso.”

La Polizzi non dimentica il giorno del provino. “C’era Maria (De Filippi ndr) - svela - seduta su un tavolo, mi ha guardato e mi ha detto: “Guarda che non è un gioco, è impegnativo!’ E infatti ragazzi è un programma davvero difficile”. Parola di Georgette, che da anni lotta contro una malattia neuro degenerativa. Non l’ha mai nascosto ed ha mostrato tutta la sua forza. Un vero esempio per tutti.

