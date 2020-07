Fabio Fazio, Ennio Morricone a Che tempo che fa: l'intervista torna su Rai1 dopo la morte

06 luglio 2020 a

a

a

Fabio Fazio a sorpresa torna su Rai1, almeno per una sera. Dopo il Tg1, alle 20.30 andrà in onda sul primo canale l’intervista realizzata ad Ennio Morricone a Che tempo che fa in occasione dei suoi 90 anni. Il maestro è venuto a mancare nella notte tra domenica e lunedì, dopo un ricovero in ospedale per la frattura del femore. “Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con Morricone - ha commentato Fazio - una persona gentile e meravigliosa: un genio assoluto. La sua morte priva il mondo di un enorme artista che ha inventato bellezza e poesia senza tempo. Con la sua scomparsa se ne va una parte di noi. Tutti vogliamo ricordarlo con la gratitudine che si deve ai grandi che hanno attraversato, con il talento e l’umiltà, le nostre vite”.

"Non voglio disturbare". Morricone, l'ultimo e inimmaginabile desiderio in punto di morte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.