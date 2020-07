L'Aria che tira, Giannuli brutalizza il grillino Giarrusso: "Stai zitto, fai l'educato", smascherato l'opportunismo del M5s

07 luglio 2020 a

A l’Aria che tira Dino Giarrusso fa perdere la pazienza ad Aldo Giannuli, che non riesce a rispondere alla domanda posta da Francesco Magnani per le continue interruzioni del grillino. “Se sta zitto un momento... - tuona lo storico - lei la deve smettere di attribuire agli interlocutori cose che non hanno detto. Io non ho detto che ci sarà automaticamente una crisi”. “Lo ha postulato, professore”, si intromette nuovamente Giarrusso, provocando la reazione infastidita di Giannuli: “Lei deve farmi il piacere di chiudere il becco, sia educato se le riesce”.

Poi finalmente lo storico è stato in grado di manifestare il suo pensiero: “Io ho detto un’altra cosa, ovvero che questo governo sta insieme solo sulla paura delle elezioni. Per quanto riguarda i 5 Stelle, ci sono stati due Movimenti: uno è quello che va dalla fondazione al 2016 ed era eccessivamente legnoso e rigido, mentre l’altro è quello attuale che è di un opportunismo infinito. Il M5s sceglie le posizioni sulla base di quello che ritiene più comodo vedendo i sondaggi. Stiamo andando verso una lunga campagna elettorale da ottobre fino al 2020. Vedrete - chiosa Giannuli - che ciascun soggetto prenderà posizione in funzione delle elezioni”.

