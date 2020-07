Temptation Island finisce a schiaffi: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, disgrazia al falò. Bisciglia sconcertato

08 luglio 2020 a

a

a

Indiscrezione da brividi alla vigilai della seconda puntata di Temptation Island: la situazione tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, con la valletta che avrebbe preso a schiaffi l'uomo durante il falò di confronto, davanti a un esterrefatto Filippo Bisciglia. Mentre le riprese sono ancora in corso, insomma, all'Is Morus Relais in Sardegna sarebbe successo di tutto. A rivelarlo sui social è stato l'influencer Amedeo Venza: a non andare giù alla Elia l'atteggiamento un po' "farfallone" di Delle Piane con le belle tentatrici del villaggio. Giovedì sera, su Canale 5, la messa in onda della seconda puntata consegnerà ai telespettatori la tanto attesa "prova-video".

"Sei mesi di corna". Alessandro e Sofia, dramma a Temptation island: il disastro al falò, davanti alle telecamere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.