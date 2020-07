La Vita in Diretta, "sono scioccato": Lino Banfi "sistemato" così nel giorno del compleanno

10 luglio 2020 a

A La Vita in Diretta Estate, programma di Rai Uno condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu, ospite indiscusso è Lino Banfi. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 9 luglio, sono andati in scena i festeggiamenti dell'ottantaquattresimo compleanno dell'attore. I conduttori, dopo aver ripercorso la carriera del comico, hanno mostrato una serie di filmati di auguri da parte di personaggi dello spettacolo. A sorprendere di più Banfi, il video di Al Bano: "Mi permetto di dedicarti questa canzone: 'Tanti auguri a te'”, ha esordito il conterraneo.

Poi si è passati alla soddisfazione dell'attore provata dopo che il giornale britannico The Guardian ha inserito il suo L’allenatore nel pallone tra i cento film comici assolutamente da vedere: "Mi ha scioccato", ha liquidato la notizia facendo trapelare non poca emozione.

