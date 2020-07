Io e Te, "non ho mai fatto sesso". E Katia Ricciarelli risponde così: gelo siderale da Pierluigi Diaco

20 luglio 2020 a

Attimi di grande imbarazzo a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1 nella puntata di lunedì 20 luglio, il tutto nel segmento de La posta del cuore con Katia Ricciarelli. Diaco ha infatti letto la missiva di un ragazzo che candidamente rivelava di non aver mai fatto sesso con alcuna ragazza, e per questo spiegava di sentirsi in grande imbarazzo in compagnia dei suoi amici. Evidente l'imbarazzo della Ricciarelli posta di fronte a un simile problema, tanto che l'ex moglie di Pippo Baudo ha provato a sviare, affermando: "Vado un attimo in un'altra trasmissione - ha premesso, scherzando -. È difficile. Questo ragazzo mi mette in grande difficoltà perché queste cose non dovrei dirle in televisione, ma magari a quattr'occhi". Poi, invitata da Diaco ad essere un pochino più concreta, la Ricciarelli ha aggiunto: "Ti consiglio di essere più deciso quando vedi una donna che ti piace". Cala il sipario.

