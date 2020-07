Affari Tuoi, non solo Marco Liorni: indiscreto-Rai, nomi pesantissimi e a sorpresa per la conduzione

20 luglio 2020 a

Di sicuro, ad ora, c'è soltanto che Affari Tuoi tornerà su Rai 1 per tre puntate, dal 2 dicembre 2020 alle 20.35. Tre speciali natalizi, dal titolo Affari Tuoi-La Riscossa. Ciò che al contrario resta ancora un mistero è a chi la Rai affiderà il programma. Secondo TvBlog, il favorito sarebbe Marco Liorni, in grande ascesa dopo il successo di Reazione a Catena. Ma ai piani alti di Viale Mazzini, aggiunge Dagospia, ci sarebbero molti nomi sul tappeto per la conduzione di uno spettacolo in prima serata molto ambito: si va da Pino Insegno a Massimiliano Ossini. E ancora, non si possono escludere Gabriele Corsi, Alessandro Greco, Pupo e anche Enrico Brignano. Insomma, il "dossier" è caldissimo. Resta soltanto da vedere chi la spunterà (di sicuro non Flavio Insinna, storico conduttore della trasmissione, che non sarebbe un'opzione per la Rai).

