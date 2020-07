Reazione a Catena, impensabile confessione di Marco Liorni: "Mi capita di farlo. Abbasso il viso, perché..."

25 luglio 2020 a

Un must in Rai. Si parla di Reazione a Catena, il quiz che da 13 anni va in onda su Rai 1. Una sorta di eterno successo di pubblico e la cui conduzione ora è affidata a Marco Liorni. E proprio Liorni, in un'intervista a Il Giornale, parla della trasmissione. Come spiega simile successo? "Un binomio azzeccato: conoscenza della lingua più uso ella fantasia. Lo dico sempre ai concorrenti - svela -: Non prendetelo troppo seriamente, questo gioco: divertitevi. Se sarete troppo razionali non la spunterete. E funziona, tanto che prende anche me". Ed è qui che Liorni si spende in una peculiare confessione: "Nel finale dell'Ultima parola dentro di me mi capita di tifare per i concorrenti. Allora devo abbassare il viso perché non spiino la risposta della espressioni che potrei fare", conclude.

