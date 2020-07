Cristina Parodi, ritorno amaro in Rai: ecco dove la piazzano, una scelta pesantissima

25 luglio 2020 a

Tutto pronto per un inatteso ritorno alla conduzione in Rai, dopo i precedenti non proprio felicissimi degli scorsi anni: la prossima stagione Cristina Parodi avrà un programma tutto per lei. L'indiscrezione viene rilanciata da davidemaggio.it, sempre assai informato su televisione e dintorni. Dopo un anno di pausa - l'ultimo programma condotto fu La prima volta , dopo che negli anni precedenti le fu affidata anche Domenica In -, la Parodi scalda i motori: per lei Viale Mazzini ha pensato al Premio Campiello, che quest'anno arriva alla sua 58esima edizione. Un ritorno che però è tutt'altro che in pompa magna: la serata finale del Premio Campiello, quella che condurrà la Parodi, andrà in onda su Rai 5. L'appuntamento è per sabato 5 settembre.

