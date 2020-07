Vittorio Sgarbi a Ogni Mattina brutalizza il giornalista: "Chi ca*** sei, nullità, senza cervello. Ti piacciono gli uomini?", gelo in studio

31 luglio 2020 a

a

a

A Ogni Mattina su Tv8 l'ospite d'onore è Vittorio Sgarbi. E indovinate un po'? Durante l'intervista condotta da Alessio Viola... finisce in rissa. Il critico d'arte si scontra con il giornalista Alessio Poeta, nel programma in veste di opinionista. Dopo uno scontro sul mondo femminile, il giornalista si rivolge a Sgarbi affermando: "Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei paese". E poi, il diluvio. Sgarbi parte in quarta: "Ma chi ca*** sei tu?". E Poeta: "Ma chi ca*** è lei". Il critico a quel punto sbrocca: "Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu! Capra assoluta". Ma non è finita, poi anche l'affondo politicamente scorrettissimo: "Io ho i miei gusti e tu hai i tuoi! Ti piacciono gli uomini?". A quel punto Adriana Volpe prova a rasserenare gli animi, con scarsi risultati però. E dopo uno scontro con Alessio Viola, l'altro conduttore che aveva provato a portare la pace, Sgarbi si congeda con una cannonata contro la trasmissione: "Farete un po' più ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato". E lo spettacolo continua.

Video su questo argomento "Non prendiamo per c*** bambini con mascherine". Sgarbi sbotta in Aula contro Arcuri e la Azzolina: seduta sospesa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.