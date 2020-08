C'è tempo per..., "il Paese più anziano del mondo": Falchi e Convertini, la riflessione di Cecchi Paone

02 agosto 2020 a

Successo di pubblico e apprezzamento per C'è tempo per..., il programma del mattino condotto da Beppe Convertini ed Anna Falchi su Rai 1. Ne parla anche Alessandro Cecchi Paone nella rubrica che cura su Nuovo Tv, dove accoglie l'osservazione di una lettrice, la signora Giovanna da Modena, che scrive: "Mi fa piacere che la Rai stia pensando, finalmente, a noi anziani. La mattina seguo sempre C’è tempo per..., il programma sul primo canale con la Falchi e Convertini". Il programma, infatti, è interamente dedicato agli anziani. E rispondendo a Giovanna, Cecchi Paone sottolinea: "Sono programmi che omaggiano le categorie più colpite dalla pandemia. Ma che rispecchiano anche la realtà del nostro Paese, il più anziano del mondo dopo il Giappone", conclude.

