Temptation Island, a fuoco il resort in Sardegna: nuove puntate a rischio?

Si chiama “Is Morus Relais”: si tratta del resort dove da sempre viene registrato Temptation Island. Si trova in Sardegna. Pare che le fiamme abbiano coinvolto una parte della struttura destinata al set del programma, in parte distrutta. Adesso occorre capire se, dopo l’incendio, si possa registrare la nuova stagione del format targato Fascino (che dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni). Resort evacuato. “Le fiamme hanno raggiunto anche le scenografie del programma. Non chiaro se l’incendio sia doloso o casuale. Dopo che è scattato l’allarme i vigili del fuoco di Cagliari”, come racconta Sardegna Live. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e Carabinieri.

Le nuove puntate di Temptation, seconda edizione in onda a settembre, dovrebbero essere registrate a breve. Adesso non si sa quale possa essere il piano B: nuova location? Sicuramente si tratta di un grattacapo da sistemare il prima possibile.

