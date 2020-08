Io e Te, il dramma di Rosanna Lambertucci: "Cinque aborti e una figlia morta pochi giorni dopo il parto", Pierluigi Diaco sotto choc

06 agosto 2020 a

A cuore aperto, un fiume di confessioni, compresa quella in cui ha detto di essere entrata da raccomandata in Rai. Si parla di Rosanna Lambertucci, che era ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, il programma di Rai 1. E nel corso dell'intervista la Lambertucci si è soffermata anche su alcuni momenti drammatici della sua vita: "Mi sono sposata molto giovane e sono stata costretta a visitare spesso gli ospedali come protagonista, a causa di gravidanze che andavano male", rivela. Poi, una rivelazione che ha lasciato interdetto lo stesso Diaco: "Dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni", ha rivelato. Un calvario. Un dramma. Un'ingiustizia di cui la Lambertucci ha scelto di parlare proprio a Io e Te, davanti a un pubblico commosso per una storia così drammatica.

