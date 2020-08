Immigrazione, Debora Serracchiani in difesa della Lamorgese: "Grazie alle sue visite a Tunisi ci sono meno arrivi"

27 agosto 2020 a

Debora Serracchiani fuori dal mondo. La deputata del Pd, ospite a L'Aria che tira su La7, torna sul tema immigrazione dando però una teoria tutta sua al conduttore Francesco Magnani. "Grazie al ministro Luciana Lamorgese e ai continui viaggi a Tunisi possiamo dire che quella rotta ora sta facendo arrivare meno migranti di quanti non ne siano arrivati anni fa". Una frase smentita dal suo stesso alleato Luigi Di Maio, nonché titolare del dicastero degli Esteri, che non più di un mese fa chiedeva a gran voce i rimpatri verso la Tunisia.

Ma l'uscita della dem non finisce qui: "L'ordinanza di Nello Musumeci? Le regole non possono essere fatte saltare, è stata giustamente impugnata. Quello che ha fatto il presidente della Regione Sicilia è di competenza dello Stato". Peccato però che la Serracchiani dimentichi diversi aspetti della scelta di Musumeci. Primo tra tutti quello che il governatore ha avanzato una richiesta senza imporre nulla, poi che i governatori sono stati chiamati a tutelare la salute dei cittadini in piena emergenza. E cosa c'è di fuorilegge nell'ordinanza volta a tutelare la salute dei siciliani e non? Proprio nulla.

