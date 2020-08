Danilo Toninelli sbeffeggiato a In Onda da Luca Telese: "Perché, di cosa hai paura?"

27 agosto 2020 a

a

a

Danilo Toninelli, ospite a In Onda, viene messo all'angolo dal conduttore Luca Telese. Quest'ultimo non ha potuto, assieme al collega David Parenzo, fare a meno di ricordare che il Movimento 5 Stelle è una forza politica allo sbando e che serve un leader carismatico.

"Quando in pubblico nomino Toninelli, la gente...". Gene Gnocchi da Porro, una gogna in diretta per il grillino

"Tu vorresti candidarti?", chiede Telese a un Toninelli che svia la domanda, tanto che il conduttore è costretto a ribadire: "Ma vuoi candidarti sì o no? Di cosa hai paura?". Immediata la replica del grillino stizzito: "Non ho paura, non mi candido e basta". Poi Toninelli si riscalda ancora, questa volta Telese chiede se Giuseppe Conte è interessato a fare una lista o meno. "Ma no, non sono i tempi, gli italiani non si domandano questo", liquida infuriato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.