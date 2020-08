Barbara Alberti a Io e te: "Il coronavirus? Siamo stati manipolati". Diaco a bocca aperta

28 agosto 2020 a

Barbara Alberti lascia senza fiato Pierluigi Diaco. La scrittrice arriva in studio a Io e te, il programma di Rai1 campione di ascolti, parla senza freni. Ma il conduttore è incredulo per quello che sente. "Non mi fido di questa cosa del Covid - dichiara - è un'arma troppo potente per farci fare quello che vogliono. Siamo stati manipolati". Diaco, a bocca aperta, non crede a queste parole. Poi la Alberti parla della sua storia d’amore e del matrimonio con Amedeo Pagani. "Lui sapeva tutto, e sotto questo punto di vista era vecchio. Quando mi ha incontrato mi ha cambiato la vita. Ha creato la mia scrittura, un editor in senso alto, un uomo che sapeva ridere e amare. Aveva tutte le donne di Roma che gli andavano dietro", racconta. Alla fine della lunga intervista la Alberti ricorda Franca Valeri, morta di recente a 100 anni. E’ commossa quando dice: "Ma come ho fatto a dimenticare, a cancellare dalla mia mente, il fatto che una grandissima come Franca Valeri è venuta a casa mia?".

