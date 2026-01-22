E' sempre CartaBianca, Scanzi fuori controllo: "Sottolineo Gestapo"

Un pazzo, «incapace di intendere e di volere». Epperò da condannare, senza se e senza ma. La sentenza su Donald Trump arriva dalla corte di È sempre CartaBianca, il talk del martedì sera condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Certo, si potrebbe discutere sulla indipendenza dei giudici, Barbara Alberti, Concita De Gregorio e Andrea Scanzi, ma in tempi di referendum qualcuno potrebbe prenderla come una provocazione.

Sta di fatto che sul presidente americano piovono solo insulti. Alla vigilia del vertice a Davos, la Alberti definisce il tycoon «un clown assassino. Ha un solo problema ed è che si parli di lui giorno e notte, lui deve essere il protagonista e basta, tutto il resto noi siamo, i suoi giocattoli nelle sue mani ed è terrificante. Il capitalismo avanzato non è un pranzo di gala, è qualcosa di terrificante, però sembra addirittura inventato», arringa la scrittrice.

Una violenza verbale tale da mettere in difficoltà pure Concita, penna di punta di Repubblica sicuramente mai tenera con l’inquilino della Casa Bianca: «Lo ritengo capace di svegliarsi la mattina e seguire ogni mattina il suo capriccio, di minacciare come fa con i dazi, come il bullo della scuola che dice “non sei stato buono con me, allora ti punisco, punisco i paesi che hanno partecipato”, ma non è così che funziona».

Per fare meglio nella scala delle contumelie serve un guizzo alla Scanzi: «Io avverto un crollo dei limiti, un’asticella dell’indignazione che è crollata e un’asticella dell'orrore che è aumentata - avverte l’opinionista del Fatto quotidiano -. Ormai accettiamo o non ci scandalizziamo di fronte a delle cose aberranti. L’uomo più potente d’Occidente fa esattamente quello che vuole. Non ha nessun rispetto delle regole, se esci di casa rischi la vita semplicemente perché c'è questa forza che, di fatto, è diventata la gestapo di Trump e sottolineo la gestapo di Trump, perché noi abbiamo visto dei rastrellamenti, abbiamo visto delle persone che non si sa chi sono, sono incappucciate, non si sa chi le ha addestrate. Si sa che rispondono soltanto a Trump, quindi di fatto sanno che sono in qualche modo immuni da qualsiasi punizione e questo è l’uomo più potente degli Stati Uniti».