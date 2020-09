Eleonora Daniele, la conduttrice tv si prepara al ritorno su Rai Uno con "Storie Italiane"

Francesco Fredella 06 settembre 2020 a

Prove in corso. Per Eleonora Daniele arriva il momento di riaccendere i motori. Da domani inizierà la nuova stagione di Storie italiane, gioiellino del daytime di Rai1. Dalle 10 alle 12. Stessa formula (la più fortunata) con inchieste, interviste a grandi personaggi nel salottino face to face. E non solo: ci saranno collegamento in tutta Italia con gli inviati che racconteranno le storie di tutti i giorni (proprio come recita la canzone di Riccardo Fogli, sigla del programma).

Eleonora Daniele torna con Storie italiane: "Focus su donne, lavoro e diritti negati"

La Daniele, nei giorni scorsi, ha annunciato che dopo la diretta tornerà a casa dalla piccola Carlotta (nata a fine maggio, alla penultima puntata del suo programma). Chi la conosce bene sa bene che tra una poppata e il cambio del pannolino a Carlotta sarà, sicuramente, al telefono con autori e inviati. Poi leggerà scalette e notizie dell’ultim’ora fino a tarda notte. Insomma, una stakanovista doc. Instancabile. E i risultati si vedono: lo share, con la curva degli ascolti, sale sempre in alto.

