Grande Fratello Vip, la promessa di Dayane Mello ad Enok Balotelli: "Girerò nuda", roba da bollino rosso

Francesco Fredella 14 settembre 2020

a

a

“Ci conosciamo già”, promette Enok Balotelli appena vede Dayane Mello. La seconda edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini è appena cominciata, ma c’è già la modella brasiliana che fa salire la temperatura: “Girerò nuda a casa”. Ed Enok sorride. “Per me non è un problema”, assicura il fratello di Mario Balotelli. Insieme, entrano nel tubo che li porta nella casa del reality show di Canale 5(come era avvenuto alla Elia). C’è molto feeling tra loro e sembra che Enok abbia già messo gli occhi sulla super modella-influencer. Accadrà di tutto. Preparatevi: Dayane Mello non indosserà vestiti. Un Grande Fratello Vip a tratti da bollino rosso.

