Flavia Vento umiliata da Patrizia De Blanck: "Lasci il GF Vip? Fatti ricoverare, sei pazza"

“Ti devi far ricoverare, mica sei normale, sei pazza”. Patrizia De Blanck è stata un fiume in piena contro Flavia Vento, che è entrata nella storia dei reality per aver abbandonato il Grande Fratello Vip in tempo record, dato che era entrata in casa nemmeno 24 ore prima dell’uscita. “Ci è o ci fa?”, si è sempre detto della Vento: la risposta che arriva dalla diretta di Canale 5 è inequivocabile. E infatti anche la De Blanck l’ha massacrata nel tentativo di convincerla a restare: “Ti ho detto di non rompere i cog***i, ma vaff***. Ma cosa vuoi andare via dopo un giorno che stai qua? Ma è tutta str*** questa. I tuoi cani stanno male? No, sei tu che stai male, loro stanno bene”. Poi l’affondo finale, che è a dir poco sacrosanto: “E allora che caz*** sei venuta a fare qua dentro, ora mi incazzo”. Non che ci voglia molto a far perdere la pazienza alla contessa, ma la Vento ha dato vita davvero ad uno “spettacolo” allucinante.

Grande Fratello Vip, subito disastro. Attacco d'ansia, urla e lacrime, Flavia Vento se ne va dopo un giorno

