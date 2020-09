C'è tempo per, "io a quel figone di Convertini...": Elisa Isoardi, "proposta indecente" al conduttore in diretta su Rai 1

18 settembre 2020 a

a

a

Sta per iniziare Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 a partire da domani, sabato 19 settembre. E del programma se ne parla all'ultima puntata di C'è tempo per..., il programma di Anna Falchi e Beppe Convertini in onda su Rai 1 e chiuso con una settimana di anticipo causa share deludente. Ospite di Convertini ecco Elisa Isoardi, che prenderà parte proprio a Ballando insieme a Raimondo Todaro (tra i due c'è molto feeling, anche un bacio catturato dai paparazzi). E ad un certo punto ecco che l'ex di Matteo Salvini ad un certo punto si rivolge così al conduttore: "Il prossimo anno quel figone di Beppe Convertini farà Ballando", ha profetizzato. E lui, lusingato: "Io ringrazio Elisa, è un bel complimento. Perché no?", ha concluso. Insomma, dopo il ko tecnico a C'è tempo per..., lo vedremo dalla Carlucci tra dodici mesi? Chissà...

"Se mi becca Todaro". Elisa Isoardi si è scordata la maglietta, clamorosa foto in reggiseno. Il décolleté? Esplode | Guarda

"Un fottutissimo minuto e la mia carriera è finita". Signorini e il Grande Fratello Vip, una scelta kamikaze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.