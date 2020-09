Grande Fratello Vip, "quella str*** di Tina Cipollari": gli insulti di Patrizia De Blanck, un rovinoso precedente

23 settembre 2020 a

“Tina Cipollari? Quella str*** l’ho avuta a Il Ristorante”. Patrizia De Blanck come al solito non le manda a dire dalla casa del Grande Fratello Vip. Parlando di Uomini e Donne, la trasmissione storica di Maria De Filippi, la contessa se n’è uscita così: “Mi ci vedi là in mezzo? Non ci andrò mai, ma per carità”. Poi gli altri concorrenti le hanno nominato la Cipollari, e la De Blanck non ci è andata per il sottile: “Una str***”, segno che il precedente televisivo insieme non è andato particolarmente bene. Correva l’anno 2004 quando la contessa e l’opinionista hanno partecipato a Il Ristorante, il reality show di Antonella Elia andando in onda sulla Rai: tra le due si notava una certa antipatia, e quindi non ha sorpreso più di tanto il commento della De Blanck, che conferma sempre di più di non aver peli sulla lingua né pietà per nessuno.

