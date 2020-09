Temptation Island, Speranza scopre le corna per caso: "Ora fai l'uomo", disastro del fidanzato

Francesco Fredella 24 settembre 2020 a

A Temptation Island avevamo lasciato Speranza completamente scioccata dalla confessione di Alberto di averla tradita. Nel corso dell’ultima puntata Speranza sarà costretta a vedere altre immagini del suo fidanzato in atteggiamenti molto intimi con la single Nunzia. “Io lo avverto che tu mi fai spazio!”, dice la single ad Alberto. “Secondo me ci dobbiamo allontanare” le dice quest’ultimo. Ma non basta: Alberto si lascia scappare anche di stare con una donna che è antifemminile, tutto il contrario della donna che a lui piace, riferendosi a Speranza.

Nell’esterna di Alberto e Nunzia i due parlano di Speranza. Secondo loro quest’ultima dovrebbe pensare bene al loro rapporto: “perché lei non molla?”, dice la single. Secondo Alberto lui da anni sta portando avanti una relazione solo per abitudine, non lasciando la fidanzata solo perché stanno insieme da tanti anni. Il fidanzato è convinto di aver solo perso tempo, di non andare d’accordo con la compagna, di non sentire quel brivido d’amore. “Sto bene con te”, dice Alberto alla single.

“Faccia l’uomo e se ha intenzione di chiudere una cosa che lo faccia. È un finto”, dice Speranza. In un altro video mostrato alla fidanzata Alberto e Nunzia ballano appiccicati, la mano del ragazzo scende sino al lato b della ragazza. I due poi improvvisano uno spogliarello. Nunzia lo spoglia facendo un balletto molto hot intorno a lui e sedendosi sulle sue gambe. Speranza e le altre fidanzate alla visione delle immagini sgranano gli occhi sconvolte. Per la fidanzata può bastare. Ha raggiunto il limite! Chiede il falò di confronto “che devo vedere più?”. Le altre fidanzate però la convincono ad aspettare, a non prendere decisioni affrettate ma c’è già chi scommette che sarà questa la prossima coppia ad abbandonare il programma.

