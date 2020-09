Temptation Island, raptus di Gennaro: "Questa è proprio una m***a", scappa da fidanzata e Marcuzzi

Francesco Fredella 24 settembre 2020 a

A Temptation Island avevamo lasciato Gennaro e Anna, fidanzati da 6 anni, lanciarsi reciproche accuse anche molto pesanti. Nel corso della seconda puntata la situazione non cambia. I due continuano ad accusarsi a vicenda ma non solo. Anna sembra conquistata dal single Mario. I due escono insieme in barca. Il tentatore la corteggia e lei apprezza. Lui la invita sulla sua barca un domani, fuori dal programma. Tutti i partecipanti al reality si accorgono che Anna è interessata al single Mario.

“Io con lei non voglio più avere niente a che fare”, afferma Gennaro alla visione delle immagini con l’intenzione di chiedere il falò di confronto. Ma anche il fidanzato, dal suo canto, nel corso della settimana si è avvicinato alla single Giulia. Gennaro si confida con gli altri partecipanti dicendo che vorrebbe una donna come Giulia, una donna con la “D” maiuscola. I complimenti, poi, si spostano anche sul lato fisico della bella tentatrice. A partire dalla visione del suo lato b durante uno squat che lascia Gennaro visibilmente colpito ed estasiato. I due si lanciano poi in un balletto molto hot. Si abbracciano, si guardano occhi negli occhi, ballano un lento, lui la prende sulle spalle. Alle 4 del mattino decidono di fare un bagno in mare insieme. I due vanno a largo dove i microfoni non possono raggiungerli e si abbracciano.

Per Anna va benissimo così, questo le servirà a capire meglio il tutto. Al rientro nel villaggio si avvicina nuovamente al single Mario. Durante il suo falò Gennaro vedrà un durissimo video dove Anna lancerà pesantissime accuse al compagno anche su questioni realmente personali come sulla mancata educazione del compagno, sui genitori del ragazzo ecc. “Mi dispiace tanto per la sua famiglia perché non la hanno educata così! Dopo sei anni sentire tutto questo schifo! Provo vergogna per lei!” dice Gennaro chiedendo il faló di confronto.

La conduttrice comunica ad Anna la scelta del fidanzato ma lei è decisa: non andrà al faló. Gennaro è nero: “questa è propria una m**! Mi faccio schifo io a stare con una persona così”. Il fidanzato abbandona il programma. Solo dopo aver parlato con Alessia Marcuzzi, informata dell’abbandono del reality del compagno, Anna decide di avere il confronto ma a Gennaro non sta più bene. È furioso: “io me ne devo andare. Mi fa schifo anche solo vederla. Basta!”. La rabbia poi culmina in un pianto disperato e cambia idea. Decide di affrontare Anna.

Durante il confronto continuano le accuse. I due non concordano su nulla. Alla fine Gennaro si alza e va via! Anna in lacrime seppur concordi sulla fine della storia ammette di amarlo ancora. Ma non è ancora finita! Qualche giorno dopo Gennaro chiede alla produzione un altro confronto peelr risolvere le cose affermando di sentire molto la mancanza di Anna. Quest’ultima si presenterà? Lo scopriremo la prossima settimana.

