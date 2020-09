Reazione a catena, Marco Liorni in ginocchio dai fratelli Bartoloni: "Record!", l'impresa dei Tre alla Seconda

26 settembre 2020 a

I fratelli Bartoloni fanno la storia a Reazione a catena. Il trio, nome d'arte Tre alla seconda, battono il record dei Tre Forcellini e dei Tre di Denari, due "istituzioni" del fortunatissimo quiz condotto da Marco Liorni su Raiuno. I Bartoloni, campioni in carica dall’inizio del mese, raggiungono quota 25 puntate di permanenza in studio.

Una risposta quasi impossibile, Marco Liorni di sasso: impresa de I tre alla seconda a Reazione a Catena

Anche Liorni si è inchinato ai giovani maghi delle risposte: "I Tre Forcellini, che salutiamo, lo scorso anno si sono fermati a 24 puntate. I Tre di Denari, invece, di puntate ne hanno fatte 31 ma in due edizioni. Dunque le 25 puntate dei Tre alla Seconda in una sola edizione sono un record!". Per scrivere il proprio nome nell'albo d'oro di Reazione a catena, Tommaso, Marco e Francesco hanno superato alla "intesa vincente" i Battipanni, pur non riuscendo a portarsi a casa il montepremi nell'ultima prova. Sarà per la prossima volta, è il caso di dirlo.

