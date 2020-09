Domenica In, "fatta col cuore": impensabile Mara Venier, la stoccata a Barbara D'Urso

28 settembre 2020 a

Mara Venier e Barbara d'Urso si contendono la domenica. La prima con Domenica In su Rai 1, la seconda con Domenica Live su Canale 5. Così, in questo clima, non è passata inosservata la frecciatina della conduttrice di viale Mazzini all'avversaria in termini di ascolti. Seppur con simpatia, la Venier ha ricordato un vecchio collegamento con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, quando gli attori andarono in onda dopo l'improvvisa interruzione del collegamento con Iginio Massari, proprio mentre svelava il segreto di una buona pasta frolla per la crostata.

Ed ecco che la Venier ha preso la palla al balzo, precisando che la crostata in questione è stata fatta "col cuore". Fin qui nulla di strano se non fosse che "col cuore" è l'ormai noto saluto della d'Urso a fine puntata. Una coincidenza?

