Reazione a Catena, "finita la raccomandazione?". Tre alla seconda eliminati, voci vergognose: un caso in Rai

I fratelli Bartoloni, meglio noti come i Tre alla Seconda, hanno riscritto il record di longevità di Reazione a catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 in cui hanno presenziato per 26 volte consecutive. Nell’ultima puntata è arrivata la sconfitta, che secondo i soliti malpensanti sarebbe stata programmata: in sostanza la teoria è che il programma si sia inventata il mito dei campioni invincibili e poi li abbia “appiedati” subito dopo aver stabilito un nuovo record. Illazioni che i diretti interessati hanno smentito seccamente in un’intervista rilasciata a TvBlog: “Ci fa arrabbiare che venga messa in dubbio la correttezza del programma. Dopo la decima puntata parte sempre il filone della presunta raccomandazione”. E invece obiettivamente i tre fratelli hanno dato spettacolo, dimostrando grande preparazione e soprattutto un’intesa ai limiti della perfezione: “Siamo andati oltre ogni pronostico, era dalla dodicesima puntata che preparavamo il discorso di addio”.

