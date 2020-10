Grande Fratello Vip, "Dio ***": una brutale bestemmia squarcia il silenzio. Fanno finta di niente, ma è finita: chi cacciano

02 ottobre 2020 a

C’è una cosa che non manca mai al Grande Fratello Vip: la bestemmia. Prima o poi sempre scappa a qualcuno dei concorrenti e in automatico scattano squalifiche di dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stavolta è Denis Dosio l’indiziato alla cacciata dalla casa: l’influencer 19enne si è lasciato scappare un “Dio b**a” che è stato subito recepito in maniera grave dalle persone che stavano dialogando con lui. Il ragazzo è stato ingenuo perché ha abbassato la guardia in un momento di divertimento: quelle due parole gli sono uscite come se nulla fosse. Ma ciò potrebbe non valere come giustificazione, perché se quell’espressione verrà giudicata una bestemmia, allora l’espulsione dal GF Vip scatterà come previsto da regolamento. Insomma, espulsione quasi scontata. Gli altri concorrenti avevano provato a far finta di niente, ma in realtà hanno solo ottenuto l’effetto contrario perché parlando dell’episodio per minimizzarlo non hanno fatto altro che alimentarlo sui social. Tra l’altro Denis era in nomination, con il televoto che a questo punto sarà annullato in caso di provvedimento disciplinare: venerdì 2 ottobre Alfonso Signorini farà chiarezza in puntata.

