Ballando con le stelle, rissa tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: "Sei una vajassa", poi lancia la mascherina

Tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli i rapporti continuano ad essere molto tesi a Ballando con le stelle. La nipote del Duce non perde occasione per provocare la giornalista che fa parte della giuria, la quale a sua volta non fa nulla per nascondere l’antipatia nei confronti della rivale. “Sembri una vajassa”, ha tuonato la Lucarelli facendo andare su tutte le furie la Mussolini che ha commentato con “questo è grave”, ricevendo un “allora vai a ballare nei salotti viennesi” come risposta. Ad un certo punto Alessandra ha addirittura tirato fuori una mascherina con sopra impresso un divieto di sosta: una protesta nei confronti della Lucarelli, che si è vista gettare sul suo banco la mascherina dopo che la Mussolini se l’è strappata dalla bocca. Ma Selvaggia l’ha bacchettata anche su questo: “Riprenditela, non è igienico fare così”.

