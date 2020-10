Grande Fratello Vip, "sei un dito nel c***": Tommaso Zorzi insulta gli autori, la regia prova a censurare tutto? Roboante fallimento

05 ottobre 2020 a

Tommaso Zorzi è il personaggio più iconico di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alla fine del programma Alfonso Signorini e Canale 5 dovranno fare una statua all’influencer, che sta creando un sacco di dinamiche interessanti e soprattutto sta sempre facendo discutere per i suoi modi schietti e per le sue risposte che spesso sono tutte un programma. Stanotte Zorzi ha dato vita ad un conflitto particolare con gli autori del GF Vip: “Sei proprio un dito nel c***”, ha sbuffato Tommaso dopo essere stato ripreso per non avere addosso il microfono. Dopo questa frase è stato chiamato subito in confessionale, ma alla sua uscita la polemica non si è fermata: “Mi hanno fatto alzare dal letto solo per dirmi che non posso dirgli che sono un dito nel c***”. A questo punto è arrivato il taglio repentino della regia, che ogni notte è costretta a combattere con le frasi spinte di Zorzi.

“Fr*** meno grave di neg***?”. Zorzi a valanga sul GF Vip: la De Blanck evita la squalifica?

