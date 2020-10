Grande Fratello Vip, "quando la ho incontrata nei corridoi...": Maria Teresa Ruta, lo sfregio a Lorella Cuccarini

Francesco Fredella 07 ottobre 2020 a

Adesso Maria Teresa Ruta sbotta. E parla senza freni. Al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, in una confessione senza filtri, attacca Lorella Cuccarini. “Non saluta mai nei corridoi”, dice la storica presentatrice di Uno Mattina (ai tempi in cui lavorava in Rai). E il riferimento allo screzio che la ballerina avrebbe avuto lo scorso anno con Alberto Matano (che era suo partner televisivo a La vita in diretta) sembra abbastanza chiaro. Interviene anche Matilde Brandi, stimata coreografa e concorrente del Gf Vip, che attacca Lorella scomodando Heather Parisi. la Brandi dice che non è mai stata più brava di Lorella. La loro presunta rivalità ha animato il gossip televisivo nel dietro le quinte.

Anche Tommaso Zorzi, nei giorni scorsi, non ha risparmiato critiche alla Cuccarini. “Se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente”, aveva detto Lorella a proposito delle adozioni rispondendo alle insinuazioni di Zorzi.

