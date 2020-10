È sempre mezzogiorno, "non pensiamo a quella roba": lo strano messaggio di Antonella Clerici, terrore o speranza?

07 ottobre 2020 a

Ci prova, Antonella Clerici, a essere ottimista e ad esortare il suo pubblico ad essere tale. Siamo a È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1, dove in apertura della puntata del 7 ottobre la Clerici si è rivolta al pubblico affermando: “L’unico passato che conta è quello di pomodoro. È una gran verità - ha rimarcato -. Guardiamo al futuro, dobbiamo sorridere sempre, anche in questi giorni ragazzi". Un messaggio ottimista in questi giorni in cui il coronavirus è tornato a fare tanta paura. E ancora, la conduttrice ha aggiunto: "A un certo punto anche tutte queste notizie che ci arrivano, non dobbiamo pensare a cose negative, sorridiamo, cerchiamo anche di non focalizzarci sempre sulle stesse cose brutte perché altrimenti diventiamo matti". Più che un'esortazione, forse, una speranza...

