Le Iene, scacco matto a Selvaggia Lucarelli: "Il dottore di Salvini curato col plasma è morto"? Una pesantissima intervista

09 ottobre 2020 a

a

a

A Le Iene di Italia 1 su torna a parlare della terapia del plasma contro il coronavirus, un cavallo di battaglia della trasmissione già da molti mesi a questa parte. Nel servizio trasmesso giovedì 8 ottobre, la redazione del programma ricorda: "A maggio scorso abbiamo raccolto le testimonianze di pazienti colpiti dal coronavirus che raccontavano di essere guarite dopo aver intrapreso la cura con il plasma di altre persone guarite dal Covid-19. Alessandro Politi aveva intervistato esperti che si erano detti contenti dei risultati raggiunti con questa possibile terapia. Eppure l'impiego del plasma iperimmune contro il Covid in Italia non sembra interessare e la raccolta di plasma fatica a partire. Perché?". Insomma, Le Iene cercano di indagare sulle ragioni che spingono a trascurare una cura i cui risultati erano promettenti, tanto che Luca Zaia, in Veneto, ha istituito la prima banca del plasma. Ma non solo, nel corso del servizio, Le Iene pungono anche Selvaggia Lucarelli, molto criticata per un recente tweet sul dottor Peppe Ascione, curato mesi fa proprio col plasma ma morto negli ultimi giorni: "Il medico salvato dal plasma e da De Donno con l’ovazione di Salvini è morto", aveva scritto Selvaggia. Bene, Le Iene - come potete vedere nel servizio qui sotto - contattano il fratello del dottor Ascione, che spiega come il decesso non abbia nulla a che fare con la somministrazione del plasma che, anzi, aiutò Peppe Ascione a riprendersi dal coronavirus.

Anche Giulio Golia positivo al coronavirus: colpite Le Iene, come è scattato il contagio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.