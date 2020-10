Flavio Insinna a L'Eredità si mette a urlare: il campione alla Ghigliottina, "ma quale paura!"

12 ottobre 2020 a

Finalmente, il campione de L’Eredità si porta a casa il montepremi. La Ghigliottina, fin qui fatale per i suoi predecessori, premia il giovane Carlo e Flavio Insinna può festeggiare con lui, sia pure a distanza di sicurezza. Il campione in carica parte da 5 indizi tradizionali: "casa", "pasta", "carta", "testa", "voglia". Ci sarebbe anche il sesto, "paura", che Insinna usa per celebrare la vittoria di Carlo quando quest'ultimo esprime la sua risposta corretta: "matta".

"Ma quale paura matta? Gioia matta!". "Festeggiamo a distanza - scherza il conduttore del quiz preserale di Raiuno -, ma affettivamente siamo vicini!". Per una volta, insomma, le due professoresse possono stappare lo spumante. Carlo brinda, portandosi a casa 26.250 euro. Non male, visti i tempi.

