Grande Fratello Vip, "nuovo concorrente gay": la bomba di Alfonso Signorini, effetto-Zorzi?

“Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip”. Così Alfonso Signorini ha annunciato una novità importante che riguarderà il reality show di Canale 5: l’ingresso dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane, tre al massimo. Per ora da Mediaset bocche cucite sul nome: il concorrente è avvolto nel mistero, chissà che non farà il suo ingresso nella casa più spiata insieme a Paolo Brosio che, dopo aver superato la positività al coronavirus, si è detto pronto a rispettare l’accordo con il GF Vip. Di certo c’è che questa edizione è parecchio “gay-friendly”: c’è Tommaso Zorzi che si è caricato sulle spalle il peso del reality e lo sta movimentando innescando una serie di dinamiche che stanno piacendo molto ai telespettatori. Chissà che un nuovo concorrente omosessuale non possa farlo vacillare: ma non è da escludere neanche un bel single che potrebbe far gola a Zorzi… Non resta che attendere e scoprire chi farà il proprio ingresso nella casa del GF Vip.

