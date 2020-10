Soliti ignoti, Amadeus di sasso: la "ignota 2" si blocca per la vergogna. Gaffe in studio, cala il gelo

14 ottobre 2020 a

Imbarazzo a I soliti ignoti, e questa volta Amadeus non deve far fronte alla gaffe di un concorrente. Ad andare in tilt nello studio del popolare e seguitissimo quiz di Raiuno è stata una "ignota", uno dei personaggi di cui i concorrenti devono indovinare l'identità. Al centro del palco per presentarsi, la Ignota numero 2 si è bloccata all'improvviso:."Mi chiamo Anita…". poi lo sguardo fisso sui Amadeus, la scena muta e il crollo emotivo.

"Mi sono impapinata", ha spiegato dopo essersi voltata e coprendosi il volto per la vergogna, sicuramente esagerata ma comprensibile. "Non si preoccupi!", interviene Amadeus, che prende in mano la situazione da par suo: "Dov’è nata, Anita?". "Sono nata in Svizzera, a Coira", si riprende la signora. "Adesso dove vive?", "A Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro". "Anni?",. "39". E Amadeus la liquida simpaticamente: "Ha detto tutto quello che ci serviva sapere".

