L'Aria che tira, Alessandra Moretti si trova davanti Massimo Giletti? Battutaccia di Myrta Merlino, gelo in studio

Due ex a L'Aria Che Tira. Myrta Merlino, conduttrice del programma di La7, smorza l'imbarazzo presentando contemporaneamente Massimo Giletti e Alessandra Moretti: "La notizia della mattinata è che ci sono nello studio televisivo Giletti e la Moretti, quindi facciamo una cosa tipo il Dottor Stranamore, vi chiedo di separare ragione e sentimento". Poi la conduttrice rincara la dose: "Massimo, devi essere buono con lei".

Evidente l'imbarazzo in studio, soprattutto quello dell'europarlamentare del Pd, tanto che il conduttore di Non è l'Arena cambia subito argomento: "Penso che la Moretti e tutto il sistema italiano che sta in Europa abbia fatto un buon lavoro - dice riferendosi al Recovery Fund, - poi quando arriveranno questi soldi, Dio solo lo saprà e sarà un'altra storia". Disagio lasciato alle spalle.

