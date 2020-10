Grande Fratello Vip, la versione di Loredana Lecciso: "Che menzogna su me e Alfonso Signorini"

15 ottobre 2020 a

a

a

Non è affatto sparito Alfonso Signorini con Loredana Lecciso. Anzi tra loro c’è un rapporto di profonda amicizia e stima. Ma molti siti, in queste ultime ore, stanno parlando di una sorta di rottura tra loro. Falso. Tutto rigorosamente falso. La Lecciso ci conferma che dà un bel 10 a Signorini per il Grande Fravello Vip. “Un dieci secco. Anzi un 110 e lode per la laurea da conduttore, Alfonso è sicuramente un fuoriclasse”, racconta a RTL102.5 News la compagna di Al Bano Carrisi. Insomma, nessun rapporto incrinato con il re del gossip e direttore di Chi. Tutto farebbe sembrare ad una fake news che circola sui blog e alcuni siti. E la compagna di Al Bano si discosta totalmente da tutto ciò.

"L'ha voluto fare a tutti i costi". GF Vip, Morra gay? La bomba della mamma di Adua

Al telefono Loredana conferma tutto a Libero: “Il Gf vip di Signorini mi piace tantissimo. Ci sono storie, amori, intrighi e gossip. Insomma, quello che serve in televisione”. Qualche tempo fa, da rumors, Alfonso le aveva chiesto di entrare nella casa come concorrente. Ma lei ha voluto frenare dicendo: Non so, non riuscirei a stare così tanto tempo davanti ad una telecamere. Forse è un mio limite”. La Lecciso, amatissima dal pubblico, sarebbe una concorrente perfetta per il Grande Fratello Vip. Non a caso il re del gossip, Signorini, glielo aveva proposto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.