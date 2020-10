Striscia la notizia, l'appello delle famiglie dei pescatori siciliani in mano ai libici

15 ottobre 2020 a

a

a

Striscia la notizia, in onda tutte le sere su Canale 5, ha dato voce alle famiglie dei 18 pescatori di Mazara del Vallo che da più di un mese sono tenuti in ostaggio delle milizie libiche. Più precisamente da ormai 45 giorni i componenti degli equipaggi di quattro rispettivi pescherecci della marineria di Mazara del Vallo si trovano detenuti in Libia.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/l-appello-delle-famiglie-dei-pescatori-di-mazara-del-vallo-in-ostaggio_69593.shtml

I familiari chiedono risposte immediate al Governo, ma le richieste dei pescatori che da anni chiedono una zona di sorveglianza sono da tempo rimaste inascoltate. L’accusa della Libia è quella di aver sconfinato in acque territoriali libiche, ma il sospetto è siano solo un pretesto per mettersi al centro delle attenzioni internazionali. In questo video l'appello dei familiari al governo italiano affinché faccia tornare a casa i pescatori. Giunti a Roma si sono incatenati per protesta a Montecitorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.