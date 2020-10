Striscia la Notizia, la velenosa cannonata contro Mario Giordano: "Così si salva la faccia"

17 ottobre 2020 a

Suo malgrado, Mario Giordano in testa alla poco ambita classifica de I nuovi mostri. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5, che nella puntata di venerdì 16 ottobre ha proposto la consueta graduatoria del peggio visto in televisione durante la settimana. Si passa da Tommaso Zorzi al Gf Vip fino al funerale simulato di Rudy Zerbi. Ma come detto, il primo posto è tutto di Mario Giordano per la sua ultima piazzata a Fuori dal Coro su Rete 4. La ragione? La gag delle torte tirate in faccia ai "pupazzi" presenti in studio per contestare l'ultimo pacchetto di provvedimenti preso dal governo contro il coronavirus, nel dettaglio la "raccomandazione" ad evitare cene con più di sei persone nelle case private. "Con questa gag salva la faccia, la sua!", commentano taglienti Ficarra e Picone nel servizio.

Striscia, Mario Giordano a I nuovi mostri: il servizio

