Che tempo che fa, "lo farà da Fabio Fazio": tra poche ore su Rai 3, un clamoroso scoop politico

Ormai ci siamo, Carlo Calenda sta per rompere gli indugi e annunciare la candidatura a sindaco di Roma. Il leader di Azione domenica 18 ottobre sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: in diretta su Rai 3 potrebbe sciogliere ufficialmente la riserva. Lo scrive Il Messaggero, secondo cui c’è una ulteriore conferma della candidatura di Calenda grazie al web, dove è stato registrato il dominio del sito ‘calendasindaco.it' lo scorso 7 ottobre a nome di Azione. “Studio matto e disperato”, ha twittato stamattina l’ex ministro dello Sviluppo Economico, che ha mostrato alcuni fascicoli sul suo tavolo: “Prospettive di Roma Capitale alla luce delle tendenze in atto”, è il titolo più interessante che cattura l’attenzione. Di sicuro è un altro indizio che prova il fatto che Calenda abbia ormai deciso di candidarsi: a breve quindi esploderà la questione politica, con il Pd che dovrà scegliere se supportarlo o continuare a cercare un’alternativa migliore che per ora non si vede. A rischiare di più è però il leader di Azione, che a seconda della decisione dei dem avrà prospettive completamente diverse nella sua corsa al Campidoglio.

