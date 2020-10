L'Eredità, "sogno di condurla": Flavio Insinna, una "minaccia" tutta interna alla Rai. Chi vuole il suo posto

17 ottobre 2020 a

“Io sogno di fare anche altro, sogno L’Eredità o Reazione a Catena ma il problema è che lì ci sono sempre gli stessi conduttori”. Così Giancarlo Magalli si è espresso in un’intervista rilasciata a Tv Talk. Al noto conduttore di RaiDue inizia forse a star stretto il ruolo al timone de I Fatti Vostri? D’altronde lo svolge da decenni, è normale ambire a cambiare ogni tanto: “Credo che mi abbiano ipnotizzato - ha scherzato il diretto interessato - è una sorta di coma vigile”. Poi Magalli si è fatto serio e ha confessato di sognare la conduzione di un programma di punta di RaiUno, magari proprio L’Eredità che riscuote ottimo successo con Flavio Insinna in prima linea. Tra l’altro Magalli al momento sta sostituendo anche Costantino Della Gherardesca a Resta a casa e vinci, e lo farà fino a quando l’altro conduttore non avrà finito la sua esperienza a Ballando con le stelle: “Per me è stata una vacanza, mi piace molto interagire con i concorrenti, prenderli in giro”.

