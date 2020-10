Verissimo, il dramma di Manila Nazzaro: "Il tumore quando ho scoperto che il mio ex aspettava già un altro figlio"

18 ottobre 2020 a

Un'intervista toccante, drammatica, quella di Manila Nazzaro a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 sabato 17 ottobre. L'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato un momento molto difficile della sua vita, dalla separazione dall'ex marito, Francesco Cozza, alla malattia. "Ho scoperto un carcinoma all'utero", ha rivelato. Una malattia che la ha colpita "quando ho scoperto che lui", il suo ex marito, "aveva avuto un altro figlio. Ho scoperto di avere un principio di carcinoma all'utero. La prevenzione mi ha salvato. Ho perso anche il lavoro a Mezzogiorno in Famiglia. Il 2017-2018 è stato un anno durissimo. L'ho superato grazie ai miei figli e al mio compagno Lorenzo Amoruso. Ora sono felice, mi ha chiesto di sposarmi", ha raccontato.

Sulla separazione, con occhi lucidi, ha spiegato: "Quella con Francesco è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c'erano tante bugie alla base. Sono stata male, nel 2016 il giorno del mio compleanno lui non venne e io l'ho lasciato. Poi ho scoperto che mentre eravamo in fase di separazione, lui aveva avuto già un altro figlio". Insomma, un momento davvero difficile, drammatico, ma che ora Manila Nazzaro è riuscita a mettersi alle spalle.

