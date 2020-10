Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini si scatena contro Selvaggia Lucarelli: "Ma come godo", poi l'imitazione-sfregio

Francesco Fredella 18 ottobre 2020 a

Uno a zero. Questa volta vince Alessandra Mussolini (si tratta della vincitrice del ballo da single) e Selvaggia Lucarelli storce il naso. Va da sé, siamo a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera in onda su Rai 1, la puntata è quella del 17 ottobre. E come è noto, tra Selvaggia e la Duciona ci sono violenti attriti sin dalla prima puntata. E ora, per la Mussolini, è arrivato il momento della rivincita. L’ex eurodeputata infatti ha agguantato 25 punti e il primo posto nella speciale graduatoria. Un primo posto celebrato così: "Godo soprattutto per la faccia che ha fatto Selvaggia Lucarelli". E come se non bastasse, imita la Giurata davanti a Milly Carlucci. “Ecco la faccia che ha fatto Selvaggia”. Scena virale. Epocale. E la guerra tra la Mussolini e Selvaggia continua, colpo su colpo.

