Grande Fratello Vip, fuori il nome dell'uomo di Elisabetta Gregoraci: crisi isterica per Pretelli?

“Ma che cosa sono questi colpetti al cuore ogni volta?”. L’interrogativo corre sui social e riguarda ovviamente Elisabetta Gregoraci, che al Grande Fratello Vip si ritrova in una situazione ambigua. Nonostante Alfonso Signorini stia spingendo sul suo flirt con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa, tra i due c’è in atto un tira e molla che non sembra destinato a concludersi felicemente per lui, che è ritenuto un “amico speciale” dall’ex moglie di Flavio Briatore. La quale forse non è stata molto limpida sulla sua situazione sentimentale: è palese l’attrazione nei confronti di Pretelli, ma allo stesso tempo Elisabetta sembra avere qualcuno ad attenderla fuori dalla casa. Qualcuno a cui indirizza continuamente questi colpetti al cuore che stanno irritando gli spettatori del GF Vip, desiderosi di capire se la Gregoraci stia solo giocando con Pretelli, facendo credere che possa esserci qualcosa per guadagnare la clip in puntata e qualche copertina delle riviste patinate. Addirittura c’è chi sta indagando sull’uomo che avrebbe mandato anche un aereo ad Elisabetta: sarebbe di Montecarlo e non anziano, a breve potrebbe saltare fuori il nome che inevitabilmente avrebbe l’effetto di un terremoto sul reality di Canale 5.

