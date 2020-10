Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine, un clamoroso debutto in tv: "Pare che la Lecciso..."

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

The Voice senior scalda i motori. Arrivano le super coppie in studio, pronte a tenervi compagnia. Ormai è ufficiale: Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Albano Carrisi con la figlia Jasmine. Questi sono i protagonisti della nuova edizione del programma di Rai1, che segna un altro grande ritorno in video per Antonella Clerici. Che sta facendo salire lo share sull’ammiraglia Rai con il programma di mezzogiorno.

Ora cresce l’attesa per il nuovo programma. E al coppia Al Bano - Jasmine già emoziona il pubblico. La piccola di casa Carrisi, nata dalla storia tra Al Bano e la Lecciso, sta spopolando con un brano che s’intitola Ego. Per lei una nuovissima avventura a Milano, dove ha iniziato l’università lasciando la Puglia. Mamma Loredana Lecciso, ci raccontano i beninformati, è emozionatissima per la sua nuova vita di Jasmine.

