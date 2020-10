Striscia la Notizia, "come è arrivata in tv Elisabetta Gregoraci": una bomba atomica sull'ex di Briatore

20 ottobre 2020 a

È tra le donne più chiacchierate del momento, Elisabetta Gregoraci. E così, puntualmente, finisce nel mirino di Striscia la Notizia, che le dedica un servizio nella puntata in onda su Canale 5 martedì 20 ottobre. Che servizio? Presto detto, il famigerato Fatti e Rifatti, tutto dedicato alla protagonista assoluta di questo Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini, sempre su Canale 5. E così via alla solita carrellata di immagini e gaffe, con parecchie battute sul suo rapporto di Elisabetta con Flavio Briatore. "Del resto non è approdata di certo in tv grazie alle sue conoscenze...", dicono Ficarra e Picone, maliziosi, prima di far vedere la celeberrima gaffe della Gregoraci su Karl Marx. Infine, eccoci allo scanner-test. Esito? Ovviamente positivo: ecco, secondo Striscia la Notizia, quali sarebbero i ritocchini estetici a cui si è sottoposta.

Striscia, Elisabetta Gregoraci nel mirino: il servizio

