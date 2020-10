I soliti ignoti, disastrosa gaffe: l'autore costretto a fare irruzione in studio, da Amadeus cala il gelo

23 ottobre 2020 a

Gaffe a i Soliti Ignoti. Nella puntata di venerdì 22 ottobre del programma di Rai 1 una degli ignoti è incappata in un piccolo imprevisto: rivela i tre indizi sbagliandone uno. “La realizzazione finale sono degli ottimi filati… no, non era così”. ”, ha ammesso quest'ultima accortasi subito dell'errore e lasciando intendere di aver dimenticato la definizione esatta. Immediato l'intervento di Amadeus che ha evitato il peggio: “Aspetta”. Ed ecco che in studio è entrato uno degli autori della trasmissione, corso in soccorso con un foglio contenente la definizione esatta.

“Il risultato, non la realizzazione” ha poi proseguito l’ignota numero 5. Ma gli scivoloni non finiscono qui, perché Greta, questo è il suo nome, ha commesso un’altra piccola gaffe: nel momento in cui Amadeus le ha chiesto di ripetere tale indizio, lei ha fornito quello successivo, il numero 3. Dunque il conduttore di Soliti Ignoti-Il ritorno (che ha avuto come ospite vip un attore di Doc) l’ha invitata a ripetere da capo sia il secondo che il terzo indizio.

