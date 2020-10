La Vita in Diretta, "vendetta" di Alberto Matano contro Lorella Cuccarini: nero su bianco, occhio a queste cifre

23 ottobre 2020 a

Quanto vale la conduzione in solitaria di Alberto Matano? Più di quella condivisa con Lorella Cuccarini, i dati de La Vita in Diretta parlano chiaro. Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano ha messo in evidenza che dal 7 settembre al 21 ottobre il programma di Rai 1 ha ottenuto una media di 1 milione e 623mila telespettatori con il 15,1 per cento di share: un aumento significativo rispetto alla scorsa edizione, quando Matano e la Cuccarini avevano fatto registrare 1 milione e 4041mila spettatori con il 13,9 per cento di share. Si può quindi parlare di una “vendetta professionale” da parte dell’ex volto del Tg1, che in questi mesi ha subito critiche e attacchi, provenienti soprattutto dalla sua ex collega, che ultimamente si è sfogata da Silvia Toffanin a Verissimo. I dati però hanno finora premiato la scelta di Viale Mazzini di affidare la conduzione esclusivamente a Matano, che finora ha battuto 21 volte su 30 la diretta concorrenza di Barbara d’Urso, che finora con Pomeriggio 5 ha ottenuto il 14,7 per cento di share.

